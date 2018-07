Iisraelis võeti vastu juudi rahvusriigi seadus

Iisraeli parlament võttis vastu palju vastuseisu tekitanud seaduse, mis defineerib riigi juudi rahvusriigina, alandab araabia keele staatust ametliku keelena ning kus nimetatakse juutide asundustegevust riiklikuks huviks.

Samuti öeldakse seaduses, et Iisraeli jagamatu pealinn on Jeruusalemm, vahendab BBC News.

Iisraeli araablastest parlamendiliikmed mõistsid seaduse hukka, kuid peaminister Benjamin Netanyahu nimetas seda määravaks hetkeks.

Iisraeli parempoolse valitsuse toetatud seaduses öeldakse, et „Iisrael on juudi rahva ajalooline kodumaa ja neil on seal ainuõigus rahvuslikule enesemääramisele”.

Seadus võeti Knessetis vastu tormilisel istungil, mis kestis üle kaheksa tunni. Poolt oli 62 rahvaesindajat, vastu 55.

Iisraeli araablased moodustavad riigi umbes üheksast miljonist elanikust umbes 20 protsenti. Neil on seaduse järgi juutidega võrdsed õigused, kuid juba ammu on nad kaevanud, et neid koheldakse teise sordi kodanikena ja neid diskrimineeritakse ning nende haridus-, tervishoiu- ja eluasemeteenused on halvemad.

Araablasest parlamendiliige Ahmed Tibi ütles, et seaduse vastuvõtmine on demokraatia surm.