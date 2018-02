Iisraeli vihastas Poola peaministri jutt juudi soost natside abistajatest

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu noomis teravalt Poola peaminister Mateusz Morawieckit, sest viimane ütles avalikul ülesastumisel, et holokausti läbiviijate seas oli ka juudisoost inimesi.

Netanyahu märkis pressiteate vahendusel, et Morawiecki avaldus iga-aastasel Müncheni julgeolekukonverentsil oli „ennekuulmatu“ ja näitas valitsusjuhi „võimetust ajalugu mõista“, vahendab uudistekanal BBC.

Tõsine lahkheli puhkes pelgalt mõni nädal pärast seda, kui Tel Aviv mõistis Varssavi hukka seaduseelnõu eest, mis keelab poola rahva ja riigi seostamise natsi-Saksamaa kuritegude, sh holokaustiga. President Andrzej Duda allkirjastas eelnõu küll seaduseks, kuid soovitas ülemkohtul kaaluda selle põhiseaduslikkust.

Morawiecki vastas Iisraeli ajakirjaniku küsimusele, kes küsis, kas igaüks, kes avaldab arvamust, et holokausti läbiviijate seas oli ka poola päritolu inimesi, on uue seaduse kohaselt kurjategija. Valitsusjuht vastas: „Väga oluline on kõigepealt mõista, et loomulikult ei saa keegi selle eest karistada, ega külge kurjategija märki, öeldes pelgalt, et nende seas oli poola päritolu inimesi - nagu seal oli ka juute, venelasi, ukrainlasi... mitte ainult sakslasi.“

Morawiecki ei ole vastanud Netanyahu kriitikale.