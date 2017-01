Iisraeli valitsus ootab USA saatkonna Jeruusalemma kolimist

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu loodab, et USA president Donald Trumpi administratsioonil õnnestub juba õige pea alustada suursaatkonna kolimisega Tel Avivist Jeruusalemma.

Trump arutas suursaatkonna kolimist Netanyahuga eelmisel nädalal telefonitsi ja tõenäoliselt tuleb see jutuks ka kahe valitsusjuhi kohtumisel järgmisel kuul, vahendab uudisteagentuur Reuters.

„Ma tahan kasutada võimalust ja teatada ühemõtteliselt, et minu seisukoht on alati olnud, on praegu ja jääb ka alati olema, et USA suursaatkonna koht on siin, Jeruusalemmas,“ ütles Netanyahu täna valitsusistungil.

„Jeruusalemm on Iisraeli pealinn, mistõttu on õige ja kohane, et kõik välissaatkonnad, mitte ainult Ameerika oma, koliksid siia. Ma usun tõepoolest, et aja jooksul tuleb enamus neist Jeruusalemma,“ lisas ta.

Palestiina president Mahmoud Abbas hoiatas aga, et kui Trump kavatseb kolida suursaatkonna Jeruusalemma, ohustab see tõsiselt kogukondade vahelist rahuprotsessi. „Saatkonna viimine Jeruusalemma ei aita kaasa rahule,“ lausus ta.

Trump lubas juba valimiskampaania ajal viia suursaatkonna Tel Avivist Jeruusalemma ja tunnustada seda Iisraeli pealinnana, mis tähendaks aastakümnetepikkuse poliitika lõppemist.

Juudiriik teatas pärast Ida-Jeruusalemma okupeerimist Kuuepäevase sõja järel, et jagamatu Jeruusalemm on Iisraeli pealinn. ÜRO ja enamik maailma riike seda deklaratsiooni aga ei tunnusta. Ka Palestiina omavalitsus näeb Jeruusalemma oma riigi tulevase pealinnana.

Ida-Jeruusalemma jääb Jeruusalemma ajalooline vanalinn koos selliste judaismi, islami ja ristiusu pühapaikadega nagu Templimägi, Läänemüür, Al-Aqsa mošee ja Püha Haua kirik.