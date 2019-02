Iisraeli välisminister: poolakad imevad antisemitismi sisse emapiimaga

Varssavis kahepäevasel visiidil viibinud Netanyahu ütles, et tõstatas ajaloolise revisionismi teema mitmete kohalike poliitikutega. Ta tõrjus väite, et aitab kaasa juutide Teise maailmasõja aegse genotsiidi kaasosaluse pisendamisele.

„Ma tean ajalugu. Ma ei ilusta seda ja ma ei taha seda puhtaks pesta. Eriti Leedus oli kohutavaid asju. Keegi ei varja seda,” ütles Netanyahu, kes on ajaloolase poeg. „Kogu see mõte, et me pisendame ajalugu – me ei moonuta ja me ei varja ja kellelgi pole mingit huvi seda teha, vastupidi.”

Samal pressikonverentsil püüdis Netanyahu tõrjuda Iisraeli ajaloolaste kriitikat Poola juhtidega sõlmitud kokkuleppe aadressil. Kokkulepe puudutab Poola palju kära tekitanud holokaustist rääkimise seadust, mis kriminaliseeris poola rahva süüdistamise Teise maailmasõja ajal juutide vastu toime pandud kuritegudes.

Iisraeli ametnikud nägid selles Poola katset suruda maha arutelu juutide dokumenteeritud tapmise üle poolakate poolt.

„Poolakad tegid natsidega koostööd ja ma ei tea kedagi, kellele oleks kunagi sellise avalduse eest süüdistus esitatud,” ütles Netanyahu ajakirjanikele.

Mõned meediaväljaanded jätsid mulje, nagu oleks Netanyahu öelnud, et kõik poolakad tegid natsidega koostööd, mis kutsus esile vihase reageeringu Varssavis, sealhulgas Iisraeli suursaadiku vaibale kutsumise. Netanyahu büroo teatas, et teda on valesti tsiteeritud, ja süüdistas ühe Iisraeli ajalehe viga.

Poola valitsus teatas ikkagi, et peab seda vastust ebapiisavaks ja ähvardas konverentsilt eemale jääda.

Seejärel kordas Netanyahu büroo, et ta rääkis mõnedest poolakatest, mitte poola rahvast ega Poolast kui maast. See kutsus aga taas esile kriitika Iisraelis poolakate tähenärimisele allaandmise eest.

„Juudiriigi peaminister müüb holokaustimälestust maha kahtlase liidu eest antisemiitliku juhiga,” teatas Iisraeli opositsioonilise erakonna Meretz esimees Tamar Zandberg.