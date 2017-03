Iisraeli turistid eiravad terrorihoiatust Egiptuse kohta

Iisraeli rahvusliku julgeolekunõukogu terrorismivastase büroo juht Eitan Ben David andis enne 10. aprillil algavaid paasapühi Iisraeli turistidele hoiatuse Islamiriigi võimalike terrorirünnakute eest Egiptuse Punase mere kuurortides.

Traditsiooniliselt suunduvad paasapühadeks Siinai poolsaarele tuhanded iisraellased. Ben David ütles, et piir Iisraelis asuva Eilati ja Egiptuses asuva Taba vahel võidakse Iisraelist välja suunduvatele kodanikele sulgeda, kui leitakse, et oht on suurenenud, vahendab Independent.

Tel Avivi ja Eilati reisibürood jätkavad aga reiside müümist piirkonda. Tel Avivi reisibüroo Bein Harim Travel müügiagent kinnitas, et Egiptuse vastu on endiselt huvi olemas.

Suurbritannia välisministeerium ei soovita reisida kogu Siinai poolsaarele, välja arvatud Sharm el Sheikhi piirkond, mis on ümbritsetud barjääriga.

Briti reisifirmad müüvad järgmiseks talveks reise Sharm el Sheikhi, kuid on teatanud, et pakuvad raha tagastamist või alternatiivseid sihtpunkte, kui sinna reisida ei soovitata.