Iisraeli saatkonna töötaja soovitas Briti asevälisministri „maha võtta“

Iisraeli suursaadik Suurbritannias vabandas pärast seda, kui ühte saatkonna töötajat filmiti ütlemas, et Ühendkuningriigi asevälisminister Alan Duncan tuleks „maha võtta“.

Iisraeli suursaatkonna ametnik Shai Masot ütles vestluses, mida salaja lindistati ja mille avalikustas uudistekanal Al Jazeera, et Duncon tekitab neile „palju probleeme“, vahendab uudistekanal BBC.

Vestlus leidis aset mullu oktoobris Masoti ja haridusminister Robert Halfoni nõuniku Maria Strizzolo vahel.

Masoti küsis Strizzololt: „Kas ma võin sulle anda mõnede parlamendisaadikute nimed, kes tuleks minu meelest maha võtta?“

Strizzolo vastas, et kõigil parlamendisaadikutel on „midagi, mida varjata“, misjärel Masoti hakkas rääkima konkreetsetest poliitikutest, kellest tuleks lahti saada, mainides ka asevälisministrit.

Asevälisminister on avaldanud korduvalt arvamust, et Iisraeli asunduste ehitamine Läänekaldale ja Ida-Jeruusalemma on „häbiväärne ja ebaseaduslik“. Masoti sõnul võib Duncan põhjustada rohkem probleeme kui välisminister Boris Johnson, keda israeliit nimetas „idioodiks, keda teema lihtsalt ei huvita“.

Iisraeli suursaadik Suurbritannias Mark Regev rõhutas lindistuse avalikuks tuleku järel, et see ei ole saatkonna ega valitsuse ametlik seisukoht. Ta nimetas saatkonnatöötaja sõnu täiesti lubamatuks, rõhutas, et tegemist ei ole diplomaadiga, ja märkis, et vabandas ka asevälisministri ees isiklikult.