Iisraeli peaministri Netanyahu suhtes algatati kriminaalasi

Iisraeli meedia teatas kolmapäeval, et riigi peaprokurör Avichai Mandelblit on andnud korralduse alustada kriminaalasi peaminister Binyamin Netanyahu vastu.

Iisraeli telekanal 10 teatel kahtlustatakse peaministrit kahes erinevas kuriteos ning kutsutakse lähiajal politseisse tunnistust andma.

Justiitsministeerium on kommentaaridest keeldunud, peaministri büroo pole samuti selgitusi andnud.

Opositsioonilise Sionistliku Liidu parlamendiliige Erel Margalit ja jurist Eldad Yaniv nõudsid juba detsembri alguses, et peaprokurör Netanyahu suhtes juurdlust alustaks. Yaniv kirjutas mõni tund enne kolmapäevast teadet Facebookis, et politseiuurijate kinnituse kohaselt on kriminaalasja algatamine vältimatu. „Politseil on kaalukad tõendid, mis seostavad Bibit [Netanyahut] altkäemaksuvõtmise ja pettusega,“ teatas Yaniv.

Telekanal 2 teatas teisipäeval, et politsei alustas salajast uurimist juba ligi üheksa kuu eest ning sai hiljuti enda valdusse uued tõendid, mille alusel paluti peaprokuröril algatada kriminaalasi.

Väidetavalt uurib prokuratuur muu hulgas kahtlust, et Netanyahu võttis pettuses kahtlustavalt Prantsuse ärimehelt Arnaud Mimranilt 2009. aastal miljoni euro suuruse altkäemaksu.

Samuti uurib politsei praegu kaitseministeeriumi allveelaevahanget, millega seotud Saksa firma ThyssenKrupp kuulub osaliselt Iraani valitsusele. Firmaga on seotud ka Netanyahu nõunik David Shimron. Hanke vastu oli ka kaitseminister Moshe Yaalon, kes astus maikuus tagasi, viidates usalduse kaotamisele peaministri suhtes.