Iisraeli peaministri abikaasa läbis valedetektori testi süüdistatuna korruptsioonis

Iisreali peaministri Benjamin Netenyahu abikaasa, Sara Netenyahu sooritas vabatahtliku valedetektori testi, et veenda kohust oma süütusest.

Proua Netenyahut süüdistatakse avaliku raha väärkasutamises. Riigi korruptsiooniamet küsitles teda eelmisel kuul seoses süüdistustega, et ta kasutab raha riigikassast majapidamiskulude katmiseks.

Peaministri abikaasa advokaat andis pühapäeval teada, et naine läbis polügraafi testi selleks, et hajutada kahtlustusi enda ümber.

"Ta tegi selle testi," sõnas Netenyahu perekonna advokaat Yossi Cohen Iisreali riiklikule raadiole, "see on väga raske test. See on piinlik test, kuid ta sai imeliselt hakkama,".

Ta ei avalikustanud küsimuste sisu või testi tulemust.

France24 vahendab, et Iiseali õigussüsteemis ei loeta valedetektori testi tulemusi kohtus asitõendiks.

Ka peaminister ise on seoses korruptsioonikahtlustusega uurimise all. Väidetavalt on ta vastu võtnud kingitusi Austraalia miljardärilt James Packerilt ning Hollywoodi režissöörilt Arnon Milchanilt. Lisaks sellele on ametilt kahtlus, et peaminister oli sõlminud kokkuleppe Iisreali suurima päevalehega, Yediot Aharonotiga, et temast kirjutatakse vaid positiivselt.

Paar eitab oma tegusid.