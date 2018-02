Iisraeli peaminister Netanyahu kaitses end vihaselt altkäemaksusüüdistuste vastu

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu andis vastulöögi politseile, kelle väitel tuleks talle esitada süüdistus väidetavate altkäemaksujuhtumitega seoses.

Netanyahu nimetas Iisraeli televisioonis süüdistusi alusetuteks ja lubas ametis jätkata. Netanyahu teatas, et on kindel, et tõde paljastatakse, vahendab BBC News.

Politsei tegi avalduse, et on piisavalt tõendeid Netanyahule süüdistuste esitamiseks kahe erineva juhtumiga seoses.

Netanyahu kuulutas, et süüdistused ei vii kuhugi.

„Ma jätkan Iisraeli juhtimist vastutustundlikult ja ustavalt nii kaua, kuni teie, Iisraeli kodanikud, valite mind ennast juhtima,” ütles Netanyahu varsti pärast süüdistuste ilmsiks tulekut eile. „Ma olen kindel, et järgmistel valimistel, mis korraldatakse korraliselt, teenin ma taas ära teie usalduse, jumala abiga.”

68-aastane Netanyahu on Iisraeli peaminister teist perioodi ja on selles ametis olnud kokku 12 aastat.

„Aastate jooksul olen ma olnud vähemalt 15 uurimise ja juurdluse subjekt,” ütles Netanyahu. „Mõned on lõppenud kõmisevate politsei soovitustega nagu tänased. Kõik need katsed ei ole tulemuseks andnud midagi ja seekord jälle ei jõua need mitte kuhugi.”

Ühe juhtumi puhul väidetakse, et Netanyahu nõudis Iisraeli ajalehe Yediot Aharonot väljaandjalt positiivset kajastust vastutasuks abi eest rivaalitseva väljaande ohjeldamisel. Politsei hinnangul tuleks süüdistus esitada ka Yediot Aharonoti peatoimetajale Arnon Mozesele.

Loe veel

Teine süüdistus seisneb selles, et Netanyahu sai väidetavalt kingitusi vähemalt miljoni seekli (283 000 dollari) väärtuses Hollywoodi mogulilt Arnon Milchanilt ja teistelt toetajatelt. Jerusalem Posti teatel olid kingituste hulgas šampanja ja sigarid ning vastutasu oli abi Milchanile USA viisa saamisel.

Politsei avalduses öeldakse, et Netanyahu üritas pärast kingituste saamist läbi suruda niinimetatud Milchani seadust, mis oleks taganud, et välismaalt Iisraeli elama naasvad iisraellased saavad kümneks aastaks maksuvabastuse.

Lõplik otsus, kas Netanyahule esitatakse süüdistused, peab tulema peaprokuratuurilt. Selle langetamine võib võtta kuid.

Iisraeli vasaktsentristlik opositsiooniallianss Sionistlik Liit kutsus Netanyahut tagasi astuma. Tema parempoolse erakonna Likud liikmed olid aga kiired tema kaitseks sõna võtma.