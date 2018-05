Iisraeli peaminister: Iraanile tuleb vastu hakata pigem varem kui hiljem

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles täna kabinetiistungil, et Iraan varustab Süüriat kõrgetasemeliste relvadega, mis kujutavad juudiriigile tõsist ohtu.

Tema sõnul tuleb islamivabariigile vastu seista pigem varem kui hiljem. „Juudiriik on valmis tõrjuma Iraani agressiooni enda vastu isegi juhul, kui see tähendab võitlust,“ ütles Netanyahu. „Ja seda parem varem kui hiljem.“

Valitsusjuht rõhutas, et juudiriik ei soovi „olukorra eskaleerumist, kuid on valmis igaks olukorraks“.

Iisrael on varem korduvalt hoiatanud, et ei kavatse tolereerida Iraani sõjaväelist kohalolekut oma naabermaa Süüria aladel. Iraan on üks Bashar al-Assadi võtmetähtusega liitlastest, varustades diktaatorit hädavajalike relvadega ja pakkudes tema vägedele tarvilikku sõjalist abi.