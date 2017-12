Iisraeli aseminister: 10 riiki võib oma saatkonna Jeruusalemma kolida

Iisraeli asevälisminister Tzipi Hotovely ütles usutuluses raadiokanalile Kan Bet, et juba 10 riiki võib tunnustada USA ja Guatemala eeskujul Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Hotovely sõnul järgivad need maad Guatemala president Jimmy Moralese otsust, millega tema riik avaldas valmisolekut kolida oma diplomaatiline esindus Tel Avivist Jeruusalemma, vahendab uudisteagentuur AP.

15 miljoni elanikuga Kesk-Ameerika riik oli üks üheksast, kes oli ÜRO peassambleel vastu avaldusele, millega mõisteti hukka president Donald Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Trump ähvardas enne hääletust lõpetada majandusliku abi andmise riikidele, kes on resolutsiooni poolt. Hääletuse järel lubas USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley, et USA „paneb nimed kirja”.

Resolutsiooni lõpphääletusel oli selle poolt 158 ja vastu üheksa riiki. Hääletuselt jäi kõrvale 35 riiki.

Hotovely ei nimetanud ühtki 10 riigist, aga andis teada, et osade puhul mängib rolli nende tugev kristlik traditsioon. Tšehhi ja Rumeenia jäid hiljutisel ÜRO hääletusel erapooletuks ja on flirtinud mõttega diplomaatiline personal Jeruusalemma kolida. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini ütles aga, et kõneles sellest Tšehhi välisministriga, kes lubas, et saatkonda ümber ei kolita.