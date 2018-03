Iisrael vahistas relvasmugeldamise eest Prantsusmaa konsulaadi töötaja

Jeruusalemma Prantsusmaa konsulaadi prantslasest töötaja arreteeriti kümnete relvade väidetava smugeldamise eest Gazast Jordani jõe läänekaldale, teatas Iisraeli sisejulgeolekuteenistus Shin Bet täna.

Shin Bet teatas, et 23-aastane Romain Franck kuulus laiemasse palestiinlaste smugeldamistvõrgustikku ja kasutas oma konsulaarsõidukit, mida ei kontrollita nii karmilt, relvade vadamiseks üle Gaza-Iisraeli piiri, vahendab Associated Press.

Shin Beti teatel võttis Franck võrgustiku tegevusest osa rahalise kasu saamise eesmärgil ning tema tööandja ei olnud tema tegevusest teadlik. Prantsusmaa konsulaat Jeruusalemmas keeldus kommentaaridest ega kinnitanud ka seda, et Franck on nende töötaja.

Shin Bet teatas, et Franck vedas viimastel kuudel viiel korral üle piiri 70 käsirelva ja kaks automaati. Relvad sai ta Gaza mehelt, kes töötas Gaza prantsuse kultuurikeskuses, ja viis need kellelegi Läänekaldal, kus need müüdi relvakaupmeestele. Kahtlusaluste hulgas on ka Prantsusmaa Jeruusalemma konsulaadi palestiinlasest turvamees.

Koos Franckiga vahistati kokku üheksa inimest, teatas Shin Bet.