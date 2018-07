Iisrael tulistas alla Süüria hävitaja

Foto: JALAA MAREY, AFP

Iisrael teatas, et tulistas alla Süüria hävituslennuki, mis sisenes täna Iisraeli õhuruumi. Iisraeli kaitseväe esindaja sõnul oli Suhhoi-tüüpi lennuk jälgimise all, kui see kahe kilomeetri sügavusele Iisraeli õhuruumi tungis. Hävitaja tulistati alla kahe raketiga Patriot.