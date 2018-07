Iisrael tõrjus oma piirilt Golani kõrgendikel valitsusvägede eest põgenenud süürlasi

Kümned süürlased lähenesid täna Golani kõrgendikel Iisraeli piirile, püüdes ilmselt abi või varjupaika saada Venemaa toetatud Süüria armee pealetungi eest. Nad pidid aga Iisraeli sõjaväe hoiatuse peale tagasi pöörduma.

Iisraeli okupeeritud Golani kõrgendike piiri juurde on saabunud kümned tuhanded süürlased, kes põgenevad kiiresti edasi liikuva pealetungi eest, vahendab Reuters.

„Minge tagasi enne, kui midagi halba juhtub. Kui te tahate, et me saaksime teid aidata, minge tagasi,” ütles Iisraeli armee ohvitser teiselt poolt piiritara megafoni abil araabia keeles. „Hakake liikuma.”

Pealetung on esile kutsunud kogu sõja suurima inimeste ümberpaiknemise. Liikuma on aetud mitusada tuhat inimest. Nii Iisrael kui ka Jordaania on teatanud, et ei luba süürlastel oma territooriumile tulla.

1967. aasta sõjas Golani kõrgendikud hõivanud Iisrael on andnud põgenikele nende laagrites 1974. aasta Iisraeli-Süüria eraldusjoone lähedal humanitaarabi. Paljud on laagris eraldustsoonis, mida jälgivad ÜRO väed.

Piiritarale lähenenud süürlased peatusid umbes 200 meetri kaugusel sellest, enne kui Iisraeli sõdur neil lahkuda käskis.