Iisrael sulges terroriohu tõttu Siinail oma kodanikele piiri Egiptusega

Iisrael otsustas esmaspäeval sulgeda Taba piiripunkti Eilati ja Egiptuse vahel seoses murega, et terroristid võivad Siinai poolsaarel sihikule võtta turistid, sealhulgas iisraellased.

Esmaspäevaste julgeolekuhinnangute järgi ei luba Iisrael oma kodanikel Egiptusse siseneda. Siiski lastakse Iisraeli kodanikke läbi Taba piiripunkti kodumaale tagasi, vahendab Jerusalem Post.

Iisraeli peaministri büroo teatas oma avalduses, et see samm on seotud Islamiriigiga koostööd tegevate terroristide viimastel kuudel intensiivistunud tegevusega.

Siinai regioon on olnud pikka aega iisraellaste populaarne puhkusepiirkond paasapühade ajal, mis algavad esmaspäeva päikeseloojangul.

Iisraeli rahvusliku julgeoleku nõukogu terrorismivastane büroo karmistas pühapäeval oma hoiatust Siinaile reisimise vastu seoses pommirünnakutega kopti kristlaste vastu Egiptuses, milles hukkus üle 40 inimese ja sai viga üle saja. Rünnakute eest võttis vastutuse Islamiriik.

Siinai poolsaarel asub ka selline tuntud kuurort nagu Sharm El Sheikh.