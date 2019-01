Iisrael ründas Iraani sihtmärke Süürias

Süüria meedia teatas, et õhutõrje vastas Iisraeli õhurünnakule. Eile teatas Iisraeli kaitsevägi, et lõikas Golani kõrgendike kohal vahelt raketi, vahendab BBC News.

Iisraeli kaitsevägi teatas operatsiooni algusest ööl vastu tänast Twitteris.

We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory.