Iisrael keelas taas alla 50-aastastel moslemi meestel Jeruusalemma Templimäele sisenemise

Iisraeli politsei teatas taas, et alla 50-aastastel moslemi meestel on reedel keelatud Jeruusalemma Templimäele sisenemine.

Politsei pressiesindaja Micky Rosenfeld ütles, et julgeolekuhinnangud näitavad, et palestiinlased kavandavad reedel pühapaigas proteste, vahendab Associated Press.

Rosenfeldi sõnul barrikadeerisid mõned palestiinlased end öösel Al-Aqsa mošeesse, et hiljem meeleavaldustega ühineda. Politsei viis nad sealt minema.

Reedesed palved on moslemite religioosse nädala tipphetk. Jeruusalemma vanalinna pühapaigas palvetab reedeti tavaliselt tuhandeid moslemeid Iisraelist ja Palestiinast.