Iisrael keelas alla 50-aastastel moslemi meestel Jeruusalemma pühapaika sisenemise

Iisraeli politsei teatas, et keelab alla 50-aastastel moslemitest meestel reedeseks palveks Jeruusalemma vanalinna sisenemise kasvavate pingete tõttu uute julgeolekumeetmete pärast ülimalt tundlikus pühapaigas.

Iisraeli ministrid otsustasid mitte eemaldada metallidetektoreid, mis püstitati Haram al-Sharifi mošee territooriumi (juutide jaoks Templimäe) sissepääsude juurde pärast seal lähedal nädal tagasi toimunud rünnakut, milles hukkus kaks politseinikku, vahendab AFP.

„Sissepääs vanalinna ja Templimäele on lubatud vaid meestele vanuses 50 ja üle selle. Kõigis vanustes naised lubatakse läbi,“ öeldakse politsei avalduses.

Pinged kasvasid pärast seda, kui politsei pani paika metallidetektorid, mida palestiinlased ja teised moslemid näevad Iisraeli vahendina edasise kontrolli võtmiseks objekti üle.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu rõhutas, et metallidetektorid on mõeldud palvetajate ja külastajate ohutuse tagamiseks, mitte hapra status quo rikkumiseks, mille järgi on objekti hooldaja Jordaania ja juutide palved on keelatud.

Palestiinlased on protestiks metallidetektorite vastu keeldunud territooriumile sisenemast ning sajad inimesed on palvetanud väljaspool. Aeg-ajalt on toimunud kokkupõrkeid Iisraeli politseiga.

Kõige rohkem inimesi käib palvetamas reedeti, tavaliselt tuhandeid, ja loodeti, et Natanyahu laseb selleks ajaks metallidetektorid eemaldada. Pärast konsultatsioone julgeolekujuhtidega otsustas Netanyahu aga seda mitte teha.