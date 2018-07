Iisrael asus Valgeid Kiivreid Süüriast evakueerima

USAl ja lääneriikidel tuli operatsiooni läbiviimiseks paluda Iisraeli abi, sest lähedalasuvatel iisraellastel on võimekus viia evakuatsioon läbi kiiresti. Ja seda oli ka vaja, sest valitsusvägede pealetung jõuab üha kaugemale maa edelaossa, ähvardades endaga tuua ka Valgete Kiivrite mahalaskmise, arvestades, et nad said Läänelt toetust.

Valged Kiivrid tegutsevad üle kogu Süüria ainult opositsiooni kontrolli all olevatel aladel, saades süüdistuste, et nende organisatsioon ei ole erapooletu, omades poliitilisi seisukohti.