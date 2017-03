Iisrael andis õhulööke Süürias, kust vastati õhutõrjerakettidega

Iisraeli lennukid andsid öösel Süürias mitmeid õhulööke, kutsudes vastuseks esile õhutõrjerakettide väljalaskmise, millest ühe Iisrael hävitas, teatas armee reedel.

Tegemist oli kõige tõsisema intsidendiga kahe riigi vahel, mis on tehniliselt sõjas, pärast Süüria kodusõja algust 2011. aasta märtsis, vahendab AFP.

„Öö jooksul… võtsid lennukid sihikule mitmed sihtmärgid Süürias,“ öeldakse Iisraeli armee avalduses. „Pärast missiooni lasti Süüriast välja mitmeid õhutõrjerakette ja õhutõrjesüsteemid lõikasid ühe raketi vahelt.“

Ükski rakett Iisraeli teatel sihtmärki ei tabanud.

Nii Iisraeli kui ka välismeedia on teatanud, et Iisrael on rünnanud Süürias Liibanoni relvarühmituse Hizbollah relvakonvoisid.

Tavaliselt Iisrael selliseid asju ametlikult ei kommenteeri. Õhutõrjeraketid panid aga tööle õhuhäiresireenid Jordani jõe orus. Üks rakett hävitati Jeruusalemmast põhja pool Iisraeli õhutõrjesüsteemi Hetz abil.