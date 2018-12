Iisrael alustas sõjalist operatsiooni Hezbollah´ tunnelite vastu

Armee pressiesindaja Jonathan Conricus ütles meediale, et armee on tuvastanud mitu sellist tunnelit. Ta lisas, et relvajõud ei plaani riigipiiri ületada ja kogu operatsioon viiakse läbi Iisraeli poolel.

Armee pressiteate kohaselt on põhja väejuhatuse valmisolekut kõrgendatud ja relvajõud on valmis erinevateks stsenaariumiteks. Armee allikas ütles Reutersile, et operatsioon võib võtta nädalaid. Operatsiooni koondnimeks on "Põhja Kilp".

„Iisraeli kaitsevägi avastas piiriüleste ründetunnelite kaevetööd enne, kui need ründetunnelid oleksid muutunud kasutuskõlblikuks ja hakanud otseselt ohustama Iisraeli tsiviilelanike turvalisust,” öeldakse pressiteates. „[Kaevetööd] rikuvad otseselt ja rängalt Iisraeli suveräänsust.”

Viimane suurem konflikt Iisraeli ja Hezbollah´ vahel oli 2006. aasta Liibanoni sõda.