Iirimaal toimub referendum abordikeelu tühistamise üle

Iirimaa valijad annavad täna oma hääle referendumil Euroopa ühe karmima abordiseadusandluse vabamaks muutmise üle.

Arvamusküsitluste järgi on abordikeelu kaotamise pooldajaid ja vastaseid enam-vähem võrdselt. Kaalukeeleks saab suurk hulk valijaid, kes ei olnud seni veel otsust teinud, vahendab AFP.

Iirimaa on olnud traditsiooniliselt üks kõige rohkem katoliku usu kaanonites kinni olevaid maid Euroopas. Kiriku mõju on aga viimastel aastatel vähenenud pärast paljusid laste seksuaalse kuritarvitamise skandaale.

Valimisjaoskonnad avati kohaliku aja järgi kell seitse ja suletakse kell 22.

Iirimaa põhiseadusesse tehti kaheksas parandus pärast 1983. aasta referendumit, kus pooldati abordi keelamist. Seadusandlusega määrati kindlaks, et aborti teinuid ootab kuni 14-aastane vanglakaristus.

Keeld on aga viinud selleni, et tuhanded Iiri naised reisivad igal aastal naaberriiki Suurbritanniasse, kus raseduse katkestamine on lubatud, või kasutavad internetis müüdavaid abordipille.

Seadusandlust kohendati 2013. aastal nii, et raseduse võib katkestada, kui ema elu on ohus. Enne seda suri Iirimaal India päritolu rase naine Savita Halappanavar, kellel ei lubatud aborti teha.