Iirimaal on tormi ootuses täna suletud kõik koolid

Suurbritannia meteoroloogiabüroo hoiatas enne orkaan Ophelia Briti saartele jõudmist potentsiaalse ohu eest elule. Põhja-Iirimaale on antud tänaseks merevaiguhoiatus ja kõik koolid on suletud. Iirimaa ilmateenistus Met Éireann andis kogu riigile punase hoiatuse.

Assoori saarte suunast üle Atlandi ookeani lähenevas tormis on tuule kiirus 40 meetrit sekundis, vahendab BBC News.

Põhja-Iirimaa haridusministeerium teatas, et koolide sulgemise otsus oli täielikult ettevaatusabinõu.

Kõik koolid ja kolledžid on suletud ka Iirimaal. Sealse haridusministeeriumi teatel tehti otsus pärast konsulteerimist valitsuse hädaolukordade planeerimise töögrupiga ja Met Éireanni soovitusel.

Iirimaa peaministri Leo Varadkari teatel saadeti punase hoiatuse piirkondadesse, sealhulgas Wexfordi, Galwaysse, Mayosse, Clare’i, Corki, Kerrysse, Limericki ja Waterfordi kaitseväe üksused.

USA rahvuslik orkaanikeskus on klassifitseerinud Ophelia esimese kategooria orkaaniks ja see nõrgeneb jätkuvalt.

Briti ilmateenistuse teatel on suur võimalus, et Põhja-Iirimaal on esmaspäeva pärastlõunal elektrikatkestusi, lendavaid esemeid, suuri laineid ja häireid liikluses. Anti „väga tuulise ilma hoiatus“, mis kehtib ka Inglismaa ja Walesi põhjaosas ning Lõuna- ja Kesk-Šotimaal.

Briti kaitseministeerium teatel on kolm pataljoni valmis suuremateks õnnetusteks.

Iirimaa ilmateenistus ennustas, et rannikul hakkab tuul kiirusega üle 36 meetri sekundis puhuma alates üheksast kohaliku aja järgi ning see jääb nii tugevaks kuni homseni. Mittevajalikust reisimisest soovitatakse hoiduda.

Inglismaa idaossa oodatakse samas aga aastaajale ebakohaselt sooja ilma. Täna peaks seal temperatuur tõusma 22-23 kraadini Celsiuse järgi.