Iirimaa valitsus nõustus korraldama referendumi abordikeelu muutmiseks

Iirimaa valitsus nõustus korraldama mai lõpus referendumi riigi pea täieliku abordikeelu muutmise üle. Praegu on abort lubatud vaid ohu korral naise elule.

Hääletus ei toimu mitte teatud sätete ega uue seaduse üle, vaid selle üle, kas säilitada või tühistada põhiseaduse paragrahv 40.3.3, mida tuntakse kaheksanda paranduse nime all, vahendab BBC News.

1983. aasta referendumil heaks kiidetud parandus „tunnustab sündimata lapse õigust elule”, mis tähendab, et naise ja tema sündimata lapse elusid peetakse võrdseks.

Enne referendumit koostab Iirimaa terviseminister seaduseelnõu, milles tehakse abort piiramatult kättesaadavaks naistele, kelle rasedus on kestnud kuni 12 nädalat ning erakorralistel asjaoludel ka pärast seda.

Referendumi täpne kuupäev otsustatakse pärast debatte parlamendis.

Aktivistid on juba ammu nõudnud seaduste muutmist ning eelmisel aastal soovitasid kaheksanda paranduse tühistamist spetsiaalne parteideülene parlamendikomitee ja kodanike kogu.

„Ma tean, et see on Iiri rahva jaoks raske otsus,” ütles peaminister Leo Varadkar. „Ma tean, et see on väga isiklik ja eraviisiline teema, ning enamiku jaoks meist ei ole see must-valge teema, see on hall – tasakaal raseda naise ja loote või sündimata lapse õiguste vahel.”

Endine terviseminister Varadkar tunnistas, et tuhanded Iiri naised sõidavad igal aastal aborti tegema välismaale või võtavad interneti teel tellitud tablette.

Praegune seadus tähendab Varadkari sõnul seda, et abordid on Iirimaal ohtlikud, reguleerimata ja ebaseaduslikud.

Suurbritannia tervisestatistika ameti andmetel andis 2016. aastal Iiri Vabariigis asuva aadressi 3265 naist ja tüdrukut, kes kasutasid aborditeenuseid Inglismaa ja Walesi kliinikutes.

Iirimaal ei ole praegu abort lubatud ka näiteks vägistamise või intsesti korral või kui lootel on väärareng, mistõttu reisivadki tuhanded naised välismaale seda tegema.