Iirimaa saab esimese avalikult gei peaministri

Iirimaa valitsuspartei Fine Gael esimehevalimistel saatis edu 38-aastast Leo Varadkari.

Varadkar kogus erakonnajuhi valimistel 60% ja tema rivaal Simon Coveney 40% toetusest, vahendab ajalehe The Guardian uudisteportaal.

Hääletamissüsteemi kohaselt koosneb see tulemus 65% parlamendiliikmete häältest, 25% lihtliikmete häältest ja 10% kohaliku omavalitsuste esindajate häältest. Varadkarile tõi edu toetuse kindlustamine just esimeste seas.

Temast saab sellega riigi ajaloo noorim ja esimene avalikult gei peaminister.

Vadakari isa saabus Iirimaale 1960ndatel Indiast, mis teeb temast ka esimese valitsusjuhi, kes on oma päritolult etnilisest vähemusest.

Vadakar leidis, et tema valimisvõit näitab, et Iirimaal ei ole eelarvamusel kohta. „Kui mu isa reisis üle 5000 miili, et ehitada Iirimaale uus kodu, siis ma kahtlen, et ta võis kunagi isegi unistada, et tema pojast saab ühel päeval selle riigi juht,“ ütles ta. „Mul on täna au ja hea meel võtta see eesseisev väljakutse vastu.“

Vadakar on olnud sotsiaalkaitse-, tervishoiu- ja transpordiminister ning ühtlasi ka parlamendisaadik.

Iirimaa peaminister Enda Kenny, kes juhtis erakonda viimasel 15 aastal, teatas eelmisel kuul, et läheb partei juhi ja peaministri ametikohalt erru.