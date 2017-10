Iirimaa poole suundub orkaan Ophelia, riigi ilmateenistus andis homseks kõige rängema tormihoiatuse

Iirimaa ilmateenistuse teatel on Ophelia selleks ajaks tasanenud posttroopiliseks tormiks, ent väärib sellegipoolest „punast“ ehk kõige rängemat tormihoiatust.

Iiri Vabariigi läänepoolsetes maakondades ja Põhja-Iirimaal oodatakse homme kuni 130-kilomeetrist tuulekiirust. Rannikualadele rajatakse üleujutuste vältimiseks liivakottidest barrikaade. Aiaomanikel soovitatakse kõik väljas olevad mööbli- ja muud esemed tuule eest tuppa viia. Teisipäeva lõunaks jõuab torm Šotimaale.

Ophelia is still a CAT 3 Major Hurricane, sustained winds of 185 km/h. Tracking NE @ 45 km/h towards landfall in S Ireland tomorrow morning. pic.twitter.com/rxqcukzN40