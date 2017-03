Iirimaa endisest katoliiklikust varjupaigast leiti väikelaste massihaud

Iirimaal leiti endise katoliikliku varjupaiga asupaigast massihaud imikute ja laste säilmetega. Väidetavalt suri seal kuni 800 last, teatasid valitsuse nimetatud uurijad reedel.

Väljakaevamised Galway krahvkonnas Tuamis asuvas endise Bon Secours’i emade ja laste varjupaiga asupaigas on paljastanud maa-aluse rajatise, mis oli jagatud 20 kambriks ja mis sisaldab „märkimisväärsel hulgal inimsäilmeid“, teatas emade ja laste varjupaikade uurimise komisjon, vahendab Guardian.

Komisjoni teatel paljastas valitud säilmete analüüs, et maetud laste vanus oli 35 nädalat kuni kolm aastat. Leiti, et lapsed olid maetud peamiselt 1950. aastatel, kui see asutus oli üks enam kui tosinast omataolisest Iirimaal, mis pakkus peavarju orbudele ning vallasemadele koos lastega. Tuami varjupaik suleti 1961. aastal.

Varjupaika pidas katoliiklik nunnaordu Bon Secours Sisters ning see võttis vastu rasedaid vallalisi naisi. Pärast sünnitamist emad ja lapsed eraldati ning lapsi kasvatasid nunnad, kuni nad adopteeriti.

Avastus kinnitab aastakümneid olemas olnud kahtlusi, et suur enamus lapsi, kes varjupaigas surid, maeti kohapeal märgistamata haudadesse, mis oli tavapärane praktika sellistes katoliiklikes asutustes laste suure suremuse ajal 20. sajandi algupoole Iirimaal.

Iirimaa valitsus moodustas 2014. aastal komisjoni asja uurimiseks. Seda ajendas tegema Tuami ajaloolase Catherine Corlessi töö, kes leidis ligi 800 lapse surmatunnistused, kuid matmisdokumendid olid olemas vaid kahe kohta.