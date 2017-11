Iirimaa ähvardab piiriküsimuse tõttu kasutada Brexiti kõnelustel vetoõigust

Iirimaa võib ähvardada kasutada Euroopa Liidu (EL) vetoõigust, et vältida Ühendkuningriigi lahkumiskõneluste liikumist kaubandusteemade juurde, sest piiriküsimusele ei ole lahendust leitud, hoiatas Iirimaa ELi volinik.

ELi põllumajanduse volinik Phil Hogan ütles ajalehele The Observer, et tema riik soovib tagatisi, et pärast seda, kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, ei oleks Iiri saarel „rasket piiri“, vahendab uudistekanal Sky News.

Iirimaa piir on üks kolmest teemast, mis tuleb lahendada enne, kui EL lubab aruteludel jätkuda tulevaste kaubandussuhete üle. Oht, et teedele Põhja-Iirimaale ja sealt välja hakatakse püstitama tolli- ja muid kontrollpunkte, tõotab muutuda peamiseks takistuseks läbirääkimiste edasikulgemisel, kui ELi juhid kohtuvad brittidega tippkohtumisel mõne nädala pärast.

Iirimaa valitsusest on käinud läbi idee, et „rasket piiri“ saaks vältida, kui Põhja-Iirimaale antakse eristaatus ja see jääb ühisesse tolliliitu, isegi kui ülejäänud Ühendkuningriik astub sellest välja. Ent ametiühingute esindajad on mures, et selline kokkulepe loob „sisemise tõkke“ Põhja-Iirimaa ja ülejäänud Suurbritannia vahel. Hogan leidis, et lihtsaim lahendus oleks Ühendkuningriigi jäämine tolliliitu - idee, mida Theresa May valitsuskabineti Euroopa Liidu skeptilisem osa tõenäoliselt ei aktsepteeri.

Iirimaa ELi volinik ütles The Observerile, et on „väga lihtne tõsiasi“, et ühtsele turule ja tolliliitu jäämine lõpetaks vaenulikkuse, ja Iirimaa kavatseb „olla jõuline kuni lõpuni“. „Kui Ühendkuningriik või Põhja-Iirimaa jääksid ELi tolliliitu või veel parem - ühisturule, ei oleks piiril probleeme. See on väga lihtne tõsiasi,“ lisas ta.