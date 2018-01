Iiri peaminister teatas, et toetab abordikeelu tühistamist

Iirmaa peaminister Leo Varadkar ütles usutluses telekanalile BBC, et ta toetab rahvahääletusel pea täieliku abordikeelu tühistamist.

Varadkar on avaldanud varasemalt arvamust, et seadus on „liiga karm“.

1983. aastal võeti Iirimaal vastu põhiseaduse kaheksas parandus, millega tagas riik „sündimata laste õiguse elule ja, austades ühtlasi emade võrdset õigust elule, garanteeris seadustega selle õiguse austamise ja kaitsmise“. Antud seadusemuudatusega välistati abort peaaegu kõikidel juhtudel, sh erandjuhtudel.

Toona veel sügavalt katoliiklikul maal toetas põhiseadusmuudatust kaks kolmandikku iirlastest. Tänavu kevadel, vahetult enne paavst Fransiscuse visiiti, pannakse abortide küsimus aga uuesti rahvahääletusele.

Kuigi referendumiküsimuse täpset sõnastust ei ole veel kinnitatud, tahetakse rahvalt teada, kas põhiseaduse vastuolulise kaheksanda paranduse peaks tühistama või kehtima jätma.

Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt toetab valdav enamus iirlasi läheneval rahvahääletusel abortide legaliseerimist. 2016. aastal anti Iirimaal ka samasoolistele paaridele just rahvahääletuse teel võrdne õigus abielluda.