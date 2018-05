Iiri peaminister abordireferendumist: see on vaikne revolutsioon

Iirimaa peaminister Leo Varadkar rõõmustas täna abordikeelu tühistamise üle, nimetades seda vaikse revolutsiooni kulminatsiooniks.

Varadkar, kes toetas abordiseaduse muutmist, ütles rahvusringhäälingu telekanalile RTÉ, et „see, mida me täna nägime, on Iirimaal viimase 10-20 aasta jooksul aset leidnud vaikse revolutsiooni kulminatsioon“, vahendab uudistekanal Sky.

„Inimesed on öelnud, et nad tahavad tänapäevast põhiseadust tänapäevasele riigile, et me usaldame naisi ja austame neid, andes neile võimaluse langetada õige otsus ja seda ka oma tervise osas,“ ütles Varadkar.

Valitsusjuht avaldas lootust, et abordiseadus võetakse värskendatud kujul vastu veel sel aastal. Tema sõnul teeb valitsus ettepaneku lubada aborti kuni 12. rasedusnädalani ning erandjuhtudel kuni 24. rasedusnädalani.

Iirlastelt küsiti reedel rahvahääletusel, kas nende meelest tuleks tühistada põhiseaduse 1983. aasta kaheksas parandus, millega tagas riik „sündimata laste õiguse elule ja, austades ühtlasi emade võrdset õigust elule, garanteeris seadustega selle õiguse austamise ja kaitsmise“, st välistati abort peaaegu kõikidel juhtudel.

Ajalehe The Irish Times uksesuuküsitluse kohaselt oli põhiseaduse muutmise poolt 68%, rahvusringhäälingu telekanali RTÉ oma kohaselt 69,4% hääletanutest. Ametlikke tulemusi on oodata lähitundidel.