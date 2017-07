Iiri minister survestas õhujõudude pilooti tiheda udu kiuste lendama

Iirimaa välisminister Simon Coveney survestas õhujõudude pilooti, et ta mõtleks ümber oma otsuse tiheda udu tõttu mitte lennata.

Coveney sattus ägeda kriitikatule alla, kui tuli välja, et minister asus survestama suurte kogemustega õhujõudude pilooti, kuna viimane keeldus, lähtudes ilmastiku prognoosist, lendamast saare lõunaosas asuvasse riigi suuruselt teise linna Corki, kus toimus kohtumine, millele toonane kaitseminister soovis jõuda, kirjutab dokumentide põhjal ajaleht The Irish Times.

Minister oli kirjelduse kohaselt väga rahulolematu, kui tema sekretär talle teatas, et varahommikust lendu Corki ei toimu. Ta võttis piloodiga isiklikult ühendust, nõudes esimese asjana viimaselt selgitust, miks ta ei ole nõus õhku tõusma. „Mul on vaja aru saada, miks me Corki ei lenda,“ alustas Coveney vestlust.

Lennuki piloot selgitas ministrile, et lähtus oma otsuse tegemisel ilmaprognoosist, kuid Coveney väljendas jätkuvalt rahulolematust ja toonitas, et tal on seal „väga oluline kohtumine“.

Minister rõhutas, et kui ta kohale ei jõua, tekib probleeme ka lennuki meeskonnal.

Õhuvägi on intsidendist teadlik ja väljendas pahameelt, et minister kahtles kogenud piloodi otsuses ja üleüldse sellise telefonikõne tegi.