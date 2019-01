Iiri minister: me ei kavatse lahkuda Euroopa Liidust ega liituda Suurbritanniaga

Tema sõnul oli Ühendkuningriik see, kes võttis endale kohustuse tagada, et minevikupiire tagasi ei tooda, ja iirlastele on ka oluline, et riik jätkuvalt täidaks suure reede kokkuleppe kaasgaranteerija rolli.

„Me ei hääletanud Brexiti poolt. Me ei usu sellesse. Me austame, et see oli demokraatlik otsus. Me kaitseme rahuprotsessi. Ja see ei ole ainult Iirimaa vaatepunktist. Ühendkuningriigil on kohustus kaitsta suure reede kokkulepet ja rahuprotsessi ning eeldusega, et neil on võimalik sellest taganeda, ei saa me lihtsalt leppida,” ütles McEntee.