Iiri kohtute esindaja Delfile: maksimaalset karistust pole Imre Arakale ette nähtud

Eilsel kohtuistungil otsustati, et palgamõrva kavandamises süüdistatav Imre Arakas peab jääma vahi alla veel vähemalt kaheks nädalaks, järgmine kohtuistung toimub 26. aprillil.

Delfi saatis küsimused ka Araka kaitsjale Tony Collier'ile. Ta vabandas, et ei saa paraku kommentaare jagada, viidates konfidentsiaalsusele. Collier määrati Araka riiklikuks kaitsjaks kohtu poolt, kuna Araka väitel polnud tal endal võimalik advokaati palgata.

Arakat süüdistatakse mõrva kavandamises. Iirimaa kohtute pressiesindaja Gerry Curran selgitas Delfile, et sealse seadusandluse kohaselt on tegu raske kuriteoga, aga karistusnorme ehk maksimaalselt karistust pole ette nähtud. Ta selgitas, et karistuse suuruse otsustabki kohtunik kohtumaterjalidele toetudes.

Iiri kohus otsustas eile, et maffiasõjas palvamõrva ettevalmistamise kahtlusega vahistatud Imre Arakas jääb veel kaheks nädalaks vahi alla. Eeluurimise all viibiv Imre Arakas on Mountjoy vanglas. Järgmine kohtuistung peetakse 26. aprillil ning sinna ei pea eestlane ise kohale tulema, vaid osaleb videosilla vahendusel, teatas The Irish Sun.

Arakas võeti sel nädalal vahi alla süüdistatuna ühe Põhja-Iirimaal asuva mehe James Gately mõrva kavandamises. Kuritegu plaaniti sooritada 4. või 5. aprillil.

Kui mehelt uuriti esimesel, 6. aprillil toimunud kohtuistungil, kas ta soovib rääkida advokaadiga, vastas Arakas: "Jah, ma soovin. Olen siin päris uus. Ma ei tea, kust teda leida". Lisaks märkis Arakas, et on töötu, vahendab The Independent.

Iiri politsei vahistas aprilli alguses Dublini lääneosas organiseeritud kuritegevuse vastase operatsiooni käigus kolm meest.

Arakas pole veel vastanud, kas ta on süüdistusega nõus. Arakas taotles riigi õigusabi, väites, et on töötu ega saa omale advokaati lubada.

Arakasega koos vahistati veel kaks meest. Nemad lasti vahi alt välja süüdistust esitamata.