Iiri abordivastased tunnistasid lüüasaamist

Iirimaa abordivastaste jõudude esindaja tunnistas lüüasaamist referendumil, millel lävepakuküsitluste kohaselt kaks kolmandikku vastanutest toetas abordikeelu tühistamist.

Abordi- ehk reformivastase kampaania kommunikatsioonidirektor John McGuirk ütles ajakirjanikele, et tunnistab lüüasaamist rahvahääletusel. Tema sõnul ei ole enam lootustki, et abordiseadus jäetaks muutmata, vahendab uudistekanal Sky.

McGuirk märkis, et Iiri rahvas tegi oma otsuse, ja tõdes, et kuigi ta sooviks, et see olnuks teistsugune, asutab ta tulemust.

Iirlastelt küsiti eilsel rahvahääletusel, kas nende meelest tuleks tühistada põhiseaduse 1983. aasta kaheksas parandus, millega tagas riik „sündimata laste õiguse elule ja, austades ühtlasi emade võrdset õigust elule, garanteeris seadustega selle õiguse austamise ja kaitsmise“, st välistati abort peaaegu kõikidel juhtudel.

Ajalehe The Irish Times uksesuuküsitluse kohaselt oli põhiseaduse muutmise poolt 68%, rahvusringhäälingu telekanali RTÉ oma kohaselt 69,4% hääletanutest. Ametlikke tulemusi on oodata lähitundidel.

Iiri valitsus on teinud ettepaneku, et kui põhiseaduse kaheksas parandus tühistatakse, lubatakse aborti kuni 12. rasedusnädalani ning erandjuhtudel kuni 24. rasedusnädalani.