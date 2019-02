Ihuarst: Trump on terve kui purikas

„Täna on võimalik mul hea meelega teatada, et USA riigipea tervis on väga hea," ütles Trumpi ihuarst Sean Conley avalikus memorandumis, märkides, et ta loodab, et nii jääb see ametiaja lõpuni.

Trump külastas tervisekontrolliks sõjaväehaiglat pealinna Washingtoni lähedal.

Aasta algul läbis Trump kontrolli mereväearsti Ronny Jacksoni käe all, kes ütles, et president sai mälukaotuse ja muude kergete kognitiivsete häirete varaste märkide tuvastamiseks mõeldud testis ideaalse tulemuse.

Arst teatas ka, et 190 sentimeetrit pikk president kaalub 108 kilogrammi, mida on 1,4 kilogrammi rohkem, kui 2016. aasta septembris, kui Trump viimati oma kaalu avalikustas. Trump on sellega napilt rasvumise piirist allpool, mis tähendab, et tal tuleks tänavu kaalu langetada kuni seitse kilogrammi.

„Üldine tervis on suurepärane,” ütles Jackson, kes ennustas, et Trump jääb terveks kogu ametiajaks, vaatamata kiirtoidust koosnevale dieedile ja füüsilisele tegevusele, mis piirneb nädalavahetustel golfi mängimisega.