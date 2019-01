Iga teine soomlane toetaks NATOga ühinemist riigipea üleskutsel

Ajalehti nagu Aamulehti, Iltalehti ja Kauppalehti ühendava Alma Media küsitluse kohaselt oleks riigipea üleskutset NATOga liituda valmis toetama suisa 48 protsenti soomlasest, samal ajal kui 33 protsenti oleks endiselt selle vastu, vahendab rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal.

Soome kaitseminister Jussi Niinistö nimetas seesugust tulemust üllatavaks: ta ei mäleta varasemast, et toetus olnuks nii kõrge. Niinistö ütles telesaates Ylen Ykkösaam, et see näitab, kui oluliseks arvamusliidriks rahvas riigijuhti peab.

Toetus on kõrgeim Koonderakonna (Kokoomus) valijate seas, kellest suisa 76 protsenti toetaks presidenti, ja kõige madalam Vasakliidu valijate seas, kellest toetaks riigijuhi üleskutset ainult 10 protsenti.

Uuring korraldati 5.-18. detsembrini, mille käigus küsitleti 1500 inimest: veaprotsent on 2,5.