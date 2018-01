Idanaabrite propagandakanal: USA kogub Soome kohta andmeid, kuna valmistub Venemaa ründamiseks

Soome sõjandusekspert Petteri Lalu ütleb, et Pentagon kogub tõenäoliselt põhjalikult andmeid Venemaa läheduses asuvate riikide kohta, ent see on omamoodi reaktsioon Venemaa enda agressiivsusele.

Ilta-Sanomat vahendab, et Vene telekanal Russia Today (RT) väitis, et nende käsutuses on USA riigiaparaadi dokumendid, kus uuritud, kui valmis on viis Euroopa riiki võimalikuks sõjaolukorraks või muudeks suuremateks hädaolukordadeks.

Väidetavalt on hinnatud näiteks võimekust logistikas ja tööstuses. Antud viis riiki on Soome, Poola, Moldova, Ukraina ning Valgevene. Muu hulgas uuritavat, kuidas on lood veevarustuse ja ravimite kättesaadavusega.

RT versiooni kohaselt kogutakse andmeid, kuna USA valmistab ette sõjalisi käike Venemaa vastu. Otsesõnu pole sõjale viidatud, küll aga märgitud "alustatakse militaarseid operatsioone". On viidatud, et kõik need viis riiki on Venemaa vahetus läheduses.

Uudislõigus ei öelda, kuidas RT mainitud dokumendid sai, mistap on Ilta-Sanomati hinnangul võimatu öelda, mis on antud uudise eesmärk ja kas sellised dokumendid üldse eksisteerivad. Russia Today on valitsusmeelne kanal ja lääneriikides on seda nimetatud ka Putini otseseks propagandistlikuks käepikenduseks.

Soome riigikaitsekõrgkooli professor Petteri Lalu peab tõenäoliseks, et andmeid tõesti kogutakse, kuna suhted Venemaaga on pingelised. Ta tõi välja, et USA ametkondade poolt on kinnitatud, et enam ei peeta riigile suurimaks ohuks terrorismi kui sellist, vaid hoopis Hiinat ning Venemaad.

Loe veel

Ta lisas, et Venemaa tõlgendab Ühendriikide kaitsereaktsiooni loomulikult hoopis agressioonina, ent on selgelt näha, et agressiivne on olnud hoopis Venemaa ise - kas või Ukrainas toimunu. Lalu leiab, et kui USA tahaks rünnata, oleks ta selleks võimeline ka mainitud viite riiki kaasamata.