Ida-Ukrainas sõitis OSCE patrullmasin miini otsa, üks vaatleja sai surma

„Vaatlusmissiooni (SMM) patrull sõitis miini otsa. Üks OSCE patrulli liige sai surma, üks vigastada,“ säutsus Kurz. „Minu südamlik kaastunne ohvri lähedastele ja kogu vaatlusmissiooni meeskonnale.“

Tragic news from #Ukraine: SMM patrol drove on mine. One #OSCE patrol member killed, one injured 1/3