Ida-Ukrainas Avdijivkas kuulutati välja eriolukord, valmistutakse elanike evakueerimiseks

Ukraina Donetski oblastis Avdijivkas kuulutati seoses Vene okupatsioonivägede tulega välja erakorraline olukord, teatas Donetski oblasti sõjalise ja tsiviiladministratsiooni juht Pavlo Žebrivskõi.

„Kuulutasime Avdijivkas välja erakorralise olukorra. Moodustasime oblasti koordinatsioonikeskuse, millesse kuuluvad linna juhid, jõustruktuuride esindajad, päästjad ja linna ettevõtete esindajad,“ teatas Žebrivskõi Faktõ.ua vahendusel.

Žebrivskõi teatas, et seisuga kell 00.00 on temperatuur Avdijivka korterites 16-17 kraadi tänu sellele, et kohalik koksikeemiatehas jätkab soojuskandja tsirkuleerimist soojusvõrkudes. Kohalik haigla on varustatud võimsate diiselgeneraatoritega ja töötab tavarežiimil. Autonoomsel küttel on kaks lasteaeda.

Ukraina riiklik eriolukordade teenistus saadab Avdijivkasse täiendavaid tehnilisi vahendeid: generaatoreid, soojapuhureid, telke, buržuikasid, välikööke, vett ja toiduaineid. Teisipäeva hommikul oli linnas seitse soojenduspunkti ja hakati jagama sooja hommikusööki.

„Avdijivkas elab umbes 16 000 inimest, neist 2000 on lapsed, teatas Žebrivskõi, kelle sõnul on toodud linna korda tagama täiendavad politseijõud.

Žebrivskõi teatel on koordinatsioonikeskus välja töötanud haigete linnast minema viimise algoritmi. Valmistatakse ette kogu elanikkonna võimalikku evakueerimist. Oblastis luuakse kohti Avdijivka elanike vastuvõtmiseks. Hetkel on olemas võimalus viia linnast korraga minema kuni 2000 inimest.

Teatatakse, et okupantide võimsa tule tagajärjel hävis Avdijivkas esmaspäeval viimane linna varustanud elektriliin ja linn on vooluta. Probleeme on ka veevarustuse ja küttega.

Linna tulistamine okupantide poolt jätkub. Ukraina 72. brigaadi pressiohvitseri Olena Mokrentšuki sõnul hakkas vastane kasutama raketiheitjaid Grad.

Žebrivskõi teatas siiski Facebookis, et Vene pool garanteeris tulepausi kell 10.00-17.00, mille ajal asuvad tööle remondibrigaadid.