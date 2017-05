Ida-Ukraina tandril sai viga seitse ukrainlast

Ida-Ukraina aladel sai möödunud ööpäeval haavata seitse valitsusvägede sõdurit.

Ukraina terrorismivastase operatsiooni staap teatas hommikul, et lahingutegevus Kremli toetatud mässulistega jätkus rannikualadel ja Donetski ja Luganski suunal. Ööpäeva jooksul registreeriti vaenlase tuli 48 korral.

Ukraina vägede positsioonide pihta avati tuli erineva kaliibriga miinipildujadest, suurtükkidest, haubitsaist, granaadiheitjatest, laskur-, snaiper- ja käsirelvadest.

Ukraina president Petro Porošenko rõhutas nädala eest, et mässuliste käes olevast idaalast ei loobuta. "On ettepanekuid nagu "lõikame selle maa enda küljest ära", "kingime selle Putinile", "ehitame seina", "unustagem Donbass, sest me ei saa seda iialgi tagasi," kõneles Porošenko pressikonverentsil. "See ei ole minu tee. Ongi kõik."