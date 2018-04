Ida-Ukraina kriisipiirkonnas toimub inimõiguste ja maailmahariduse seminar

Täna 30. aprillil toimub Ukrainas Luganski oblastis Severodonetski linnas haridusseminar “Muutume! Inimõiguste ja maailmahariduse praktikad koolis”.

Seminarist võtavad osa 20 Ukraina kriisipiirkonna kooli esindajad. Need koolid, kus kokku õpib 4300 last, on viimased kaks aastat osalenud MTÜ Mondo haridusprogrammis.

Seminaril keskendutakse peamiselt teemadele, mis on seotud inimõiguste, sallivuse ja empaatia arendamisega läbi aktiivõppemeetodite.

Eesti kunstnik Jarõna Ilo tutvustab seminaril kunstiteraapiat, mille metoodikaid saavad õpetajad ka ainetundides kasutada.

"Haridusprogrammi raames toimunud õppereisid Eestisse on koolidele juurde andnud huvitavaid praktilisi ideid, mis on kiirelt ja tulemuslikult Ukraina koolis ellu viidud," mainis MTÜ Mondo haridusekspert Mari-Kätrin Kinks.

Kamõšõvaha koolijuhi Olena Bogdanova arvates algavad muutused koolis pisiasjadest. “Näiteks oleme lõpetanud vahetundide ajal õpilaste kasutamise korrapidajatena ja loonud Eesti koolide näitel aktiivsed vahetunnid sisustades koridorid erinevate mängudega. Oleme muutunud demokraatlikumaks ning kuulame rohkem õpetajate ja õpilaste ettepanekuid, luues lihtsaid võimalusi oma arvamuse väljendamiseks.”