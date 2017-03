IAEA: Põhja-Korea tuumaprogramm on sisenenud uude faasi

Põhja-Korea uraanirikastamistehas on viimaste aastate jooksul suuruselt kahekordistunud, hoiatas ÜRO aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Yukiya Amano ajalehele Wall Street Journal.

„Olukord on väga halb… See on sisenenud uude faasi,“ ütles Amano esmaspäeval avaldatud artiklis, vahendab AFP. „Kõik viitab sellele, et Põhja-Korea teeb edusamme, nagu nad kuulutasid.“

Pyongyang on oma uraani ja plutooniumi rikastamise tehaseid viimastel aastatel kiiresti laiendanud, rääkis Amano Wall Street Journalile. Ta väljendas kahtlust diplomaatilise lahenduse võimaluses.

USA välisminister Rex Tillerson ütles eelmisel nädalal Lõuna-Koread külastades, et Washington loobub läbikukkunud strateegilise kannatlikkuse lähenemisest Põhja-Koreale, ning hoiatas, et sõjaline tegevus on võimalik.

Jaanuaris teatas Lõuna-Korea, et Põhja-Koreal on piisavalt plutooniumi kümne tuumapommi valmistamiseks ning märkimisväärne võime relvakõlbuliku kõrgelt rikastatud uraani tootmiseks.