IAEA: ei ole usutavaid viiteid Iraani tuumarelvaprogrammile pärast 2009. aastat

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) tegi avalduse seoses Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu eilsete väidetega, et tal on tõendid, et Iraanil on olnud salajane tuumaprogramm.

IAEA teatas, et 2015. aastal esitles peadirektor Yukiya Amano lõplikku hinnangut Iraani tuumaprogrammiga seotud küsimuste kohta IAEA juhatusele.

Selles raportis hindas IAEA, et enne 2003. aasta lõppu oli Iraanis olemas sobiv organisatsiooniline struktuur mitmete tegevuste koordineerimiseks, mis on vajalikud tuumalõhkeseadeldise väljaarendamiseks. Kuigi mõned tegevused leidsid aset pärast 2003. aastat, ei olnud need osa koordineeritud jõupingutustest.

„Agentuuri üldine hinnang oli, et mitmed tegevused, mis on vajalikud tuumalõhkepea väljaarendamiseks, viidi koordineeritud jõupingutusena Iraanis läbi enne 2003. aasta lõppu ning mõned tegevused leidsid aset pärast 2003. aastat. Agentuur hindas ka, et need tegevused ei ületanud teostatavuse ja teaduselike uuringute piiri ning teatud vajalike tehniliste pädevuste ja võimekuste omandamist,” teatas IAEA.

Samas raportis öeldakse, et IAEA-l ei ole usutavaid viiteid tegevusele Iraanis, mis oleksid seotud tuumalõhkepea väljaarendamisega, pärast 2009. aastat. Peadirektori raporti põhjal kuulutas juhatus, et selle küsimuse arutamine on lõpetatud.