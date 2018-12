Hüüe „Sieg Heil“ tegi kontserdile kiire lõpu

Ametivõimude teatel sai väikesemahuline rokk-kontsert, millest võttis osa mõnisada inimest ja kus esines kaks paremäärmuslikku ansamblit, kiire lõpu, kui publiku seast oli kuulda keelatud natsitervitust ehk sõnu: „Sieg Heil“ („Elagu võit“), vahendab uudisteagentuur AFP.

Tunnistajate sõnul teatati neile ühtäkki, et kontsert on läbi ja on aeg lahkuda. Osa kohalviibinutest tunnistas, et kedagi võis rahva seast tõepoolest kuulda „Sieg Heil“ karjumas, aga nende sõnul oli tegemist üksikute inimestega.

2500 elanikuga Ostritzi linn on tuntud oma vastuoluliste ürituste poolest: tänavu kevadel, 20. aprillil kogunes linna muu seas mitusada neonatslike vaadetega inimest tähistama Adolf Hitleri sünnipäeva.

Juhtunut uurib föderaalpolitsei.