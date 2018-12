Hullem kui Tšikatilo - „Angarski maniakk” mõisteti süüdi veel 56 naise tapmises

Talle määrati järjekorras juba teine eluaegne vangistus. 2015. aastal mõisteti Popkov eluks ajaks vangi 22 naise tapmise eest. Irkutski kohtu uue otsusega jäi ta nüüd ilma ka politseikapteni aukraadist.

Kuriteod toimusid aastail 1992-2007 Angarski linnas ja selle ümbruses. Osa kuritegudest sooritas Popkov korravalvuri mundris ja ametiautot kasutades. Popkov arreteeriti 2012. aastal, kui DNA testid näitasid, et ta on seotud kolme 1997. aastal toimunud mõrva ja vägistamisega. Viimases kohtuasjas süüdistas prokuratuur teda tegelikult 59 mõrvas, kuid kolmel juhul ei suudetud tõendada, et tapmised tõepoolest aset leidsid.

1992. aastal mõisteti Venemaal surma sarimõrvar Andrei Tšikatilo, kes leiti süüdi 52 inimese tapmises. 2007. aastal mõisteti 48 inimese tapmise eest vangi Aleksandr Pitšuskin.