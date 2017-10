Hukkunud sõduri lese sõnul pani Trumpi telefonikõne ta veel rohkem nutma: ei mäletanud mehe nimegi

Sel kuul Nigeris tapetud USA armee seersandi La David T. Johnsoni lesk Myeshia Johnson rääkis eile, et president Donald Trump pani ta veel hullemini nutma, kui ütles telefonikõnes, et ta mees teadis, milleks ennast kirja pani.

Pärast Johnsoni intervjuu eetrisse minemist telekanalis ABC kaitses Trump taas ennast, öeldes Twitteris, et tema vestlus Johnsoniga oli väga lugupidav, vahendab Reuters.

Johnson ütles intervjuus saatele „Good Morning America” („Tere hommikust, Ameerika”), et talle on räägitud mehe surma asjaoludest vähe ning tal ei ole lubatud surnukeha näha.

La David Johnson oli üks neljast USA armee erivägede sõdurist, kes hukkusid 4. oktoobril Nigeris.

USA esindajatekoja liige ja Johnsonite perekonnatuttav Frederica Wilson ütles eelmisel nädalal, et kuulis kõnet autos, kui sõitis koos omastega seersandi surnukeha järele Miami lennuväljale. Wilsoni sõnul ajas Trump omaksed endast välja.

Trump nimetas seepeale Wilsonit hullumeelseks ja eitas seda, mida Wilson väitis. „Ma ei öelnud seda, mida see kongressi liige ütles,” teatas Trump eelmisel nädalal ajakirjanikele. „Mul oli naisega väga kena jutuajamine, abikaasaga, kes ... kõlas nagu armastusväärne naine.”

„President ütles, et ta (seersant Johnson) teadis, milleks ennast kirja pani, aga see teeb ikkagi haiget ... Ja see pani mu nutma, sest ma olin väga vihane tooni peale tema hääles ja kuidas ta ei suutnud mu abikaasa nime meenutada,” rääkis Myeshia Johnson eilses intervjuus.

Pärast intervjuu eetris olemist teatas Trump Twitteris: „Mul oli seersant La David Johnsoni lesega väga lugupidav vestlus ja ma ütlesin tema nime välja algusest peale kõhklemata.”

Johnson rääkis, et ei öelnud telefonikõne ajal presidendiga midagi, ja lisas, et oli pärast seda väga endast väljas ja sai haiget ning see pani ta veel hullemini nutma. Naise sõnul ei ole tal Trumpile midagi öelda.