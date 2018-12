Huawei tüli ei näi vaibuvat: Hiina võimud pidasid kinni veel ühe kanadalase

Äri- ja turismireise Põhja-Koreasse organiseeriv Kanada kodanik Michael Spavori jõudis teisipäeval teavitada välisministeeriumi enda kinnipidamisest, misjärel igasugune kontakt temaga kadus, vahendab uudistekanal Sky.

Guillaume Bérubé Kanada välisministeeriumist ütles ööl vastu tänast uudisteagentuurile AFP, et „kodumaal ollakse teadlikud kodaniku kadumisest”. „Temaga kadus igasugune ühendus pärast seda, kui ta teavitas meie ametnike sellest, et teda hiinlaste poolt küsitletakse,” sõnas ministeeriumi pressiesindaja. „Teeme suuri jõupingutusi tema asukoha kindlaks tegemiseks.”

Alles mõne päeva eest võeti Hiina poolt kinni Rahvusvahelise Kriisirühma (ICG) Kanada endine diplomaat Michael Kovrigi, millest Ottawa sai ametlikult teada esmaspäeva hommikul faksi teel. Justin Trudeau, Kanada peaminister, avaldas täna tõsist muret Kanada kodanike kinnipidamisega ja lubas hiinlastega selle teema esimesel võimalusel kindlasti tõstatada.

Täna pärastlõunal kinnitas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang kahe Kanada kodaniku kinnipidamist, öeldes, et nad on vahi all kahtlustatuna riiklikku julgeolekut ohustavas tegevuses.