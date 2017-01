HS: Trumpist ja Clintonist valeuudiseid vorpinud Makedoonia teismelised teenisid tuhandeid eurosid

Soome ajaleht Helsingin Sanomat käis novembri lõpus libauudiseid tootvas linnas Makedoonias. Selgus, et valede äri on palju suurem nähtus kui Donald Trump ja sellest saab rahalist kasu ka Facebook. Velesi linna teismeliste sõnul on nad Trumpi kohta käivate libauudistega tuhandeid eurosid teeninud.

Makedoonia on Euroopa kohta vaene maa, aga Velesi teismelistel näib raha olevat, kirjutab Helsingin Sanomat.

Linna nimi sai ülemaailmselt tuntuks seoses USA presidendivalimistega, kui uudisteportaal BuzzFeed teatas, et sealsed teismelised on loonud mitmeid Trumpi toetavaid libauudiste veebilehti.

Nende veebilehtede sisu on väljamõeldud või kopeeritud kuskilt interneti arvukatest allikatest. Noored saavad raha veebilehtedel olevate reklaamide eest.

Kui keegi USA-s teismeliste loodud veebilehe avas, said noored seal olnud reklaamide järgi raha. Väikestest pudemetest kogunesid nende sõnul parimal juhul tuhandete eurode suurused sissetulekud.

Makedoonias on tavaline palk 300-400 eurot kuus.

Pärast asja avalikuks tulemist on veebilehtede haldajad oma kontaktandmed salastanud ja intervjuudest keeldunud. Lehekülgi on ka suletud, sest teiste hulgas Google’ilt ja Facebookilt on nõutud valeuudiste ärisse sekkumist.

Ööklubi uksel Soome ajakirjanikku märganud noormees ütleb, et teab, miks Veles nüüd meediale huvi pakub: „Te tulite sellepärast, et me tegime Trumpist presidendi.“

Libauudised valimistest said Facebookis rohkem tähelepanu kui tegelikud uudised, selgub BuzzFeedi uuringust, milles võrreldi populaarsemate libauudiste veebilehtede ligitõmbavust enim tähelepanu saanud õigete uudisteportaalide omaga. Tähelepanu tähendas uuringus jagamist, kommenteerimist ja reageeringuid Facebookis.

Kaks Facebookis palju tähelepanu pälvinud libauudistest olid pärit Makedoonias loodud veebilehtedelt. Üks väitis, et Hillary Clinton kiitis 2013. aastal, et Trump oleks hea president. Teises väideti, et Clintonile on esitatud süüdistus.

Kumbki väide ei vasta tõele.

Facebooki asutaja ja juht Mark Zuckerberg on pisendanud Facebookis levinud libauudiste tähtsust USA valimistele. Zuckerbergi arvates on „hull mõte“, et Facebooki libauudised on valimistulemust mõjutanud, kuid ta on lubanud sellele asjale rohkem tähelepanu pöörata.

Velesis selgus, et valeuudiste äri ei toimi ilma Facebookita ning ka Facebook saab valeuudistest majanduslikku kasu.

18-aastane anonüümseks jäänud nooruk näitas Helsingin Sanomatele, kuidas valeuudiste äri toimib.

Valeuudiste veebilehte on kerge luua. Teenistuse seisukohalt on tähtsaim luua Facebooki lehekülg, mille kaudu saab inimesi valeuudiste veebilehele suunata. Nooruki sõnul on ta loonud kaks USA valimiste ja Donald Trumpiga seotud fännilehte Facebookis.

Veidi enne valimisi loodud fännilehe nimi on umbes „USA tänapäeva poliitika“ ning väidetakse, et tegemist on New Yorgi poliitilise organisatsiooniga. On oma logo ja usutav väljanägemine. Leheküljel on 85 000 meeldimist. 18-aastane nooruk teeb lehele intervjuu ajal postitusi, mis tõestab, et ta on selle haldaja.

Velesi nooruki sõnul on ta nähtavuse suurendamiseks Facebookile maksnud. Selle tõttu on lehekülge näinud kümned tuhanded inimesed ja lisanud selle meeldivaks.

Facebooki lehekülg on Velesi nooruki publik ja selle kaudu suunab ta inimesi oma loodud libauudiste veebilehtedele.

Helsingin Sanomate ajakirjanik avab Facebooki lingist lehekülje, kus arutatakse, kas president Barack Obama peaks lõpetama oma ametiaja juba enne Trumpi ametlikku inauguratsioonipäeva. Leheküljel on ka reklaam, kus reklaamitakse puhkusi Tais ja Tenerifel. See pole juhus, sest ajakirjanik on äsja otsinud perele puhkusepaiku. Google jätab meelde kasutaja külastatud lehekülgede ajaloo ja esitab reklaame selle järgi. Nende reklaamide eest Velesi teismelisele makstaksegi. Sellepärast on tal raha, et nähtavuse eest Facebookile maksta. See on investeering reklaamitulude saamiseks.

„Facebook armastab seda, mida me teeme. Tänu meile saab ta raha ja rohkem külastajaid,“ ütleb Velesi teismeline.

Kui intervjuu on kestnud tunni soostub nooruk ütlema, kui palju ta oma veebilehtedega teeninud on. Eelmise aasta eesmärk oli miljon Makedoonia dinaari ehk üle 16 000 euro. Nooruk väitis novembri lõpus, et eesmärk on juba täidetud.