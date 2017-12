Horvaadi väejuht tappis end Haagi tribunali ees kaaliumtsüaniidiga

Horvaadi kindral Slobodan Praljak, kes tegi Haagi kohtu ees enesetapu pärast süüdimõistvat otsust Bosnia sõjakuritegude eest, jõi tühjaks kaaliumtsüaniidiga täidetud anuma.

Hollandi prokurör Marilyn Fikenscher ütles juba neljapäeval, et esialgsete proovide kohasel sisaldas anum surmavat kemikaali, mis põhjustas südamerikke, mis eeldatavasti põhjustas surma, vahendab uudisteagentuur AP.

Täpsustuse kohaselt oli tegu kaaliumtsüaniidiga, mille ta toimetas kohtusaali seni teadmata moel.

„Ainest anumas võeti esialgne proov ja kõik, mida ma saan praegu öelda, on see, et selles anumas oli keemiline aine, mis võib põhjustada surma,” ütles Fikenscher usutluses neljapäeval.

72-aastane Praljak vapustas kolmapäeval Haagis endise Jugoslaavia sõjakuritegude rahvusvahelist tribunali, kui jõi ära väikese pudeli täie vedelikku pärast seda, kui kohtunik oli kinnitanud talle määratud 20-aastase vanglakaristuse.

Praljak mõisteti süüdi juba 2013. aastal kuritegude eest, mille hulgas olid mõrv, tagakiusamine ja deporteerimine 1990. aastate alguses Bosnia ja Hertsegoviinas.

Horvaatia peaminister Andrej Plenković ütles, et Praljak tahtis saata ÜRO kohtule sõnumi, et otsus tema kohta oli ebaõiglane.