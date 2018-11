Horvaadi kindrali mürgivõtmise juures Haagi kohtus ei leitud mingeid karistatavaid tegusid

Praljak võttis mürki eelmise aasta novembris pärast seda, kui tribunali kohtunikud olid ta 20 aastaks vangi mõistnud. Pärast mürgi võtmist hakkas Praljakil halb ja ta suri kaks tundi hiljem Haagi haiglas, vahendab NOS.

Hollandi prokuratuur tegi kindlaks, et Praljak ei saanud enesetapu juures teistelt mingit abi. Tunnistajate ütluste põhjal tegi prokuratuur järelduse, et 72-aastasel erukindralil olid juba ammu enesetapumõtted. Leiti ka hüvastijätukiri, milles ta kirjutas oma perekonnale, et ta võtab endalt elu, kui ta süüdi mõistetakse.

Praljak lasi kokku pakkida ka oma asjad, et need Horvaatiasse saata, ja jättis mitmete inimestega hüvasti.

Praljaki sisse võetud joogis oli surmav kogus kaaliumtsüaniidi, mida tuntakse ka tsüaankaaliumina, mis oli lahustatud vees. Kuidas mürk kohtusaali jõudis, ei ole veel selge. Kohtusaali ja vangla valvekaamerate salvestused ei ütle selle kohta midagi. Midagi ei ole leitud ka erinevate läbiotsimiste käigus.

Hollandi prokuratuuri sõnul ei saa välistada, et mürk oli Praljaki valduses juba kaua või väga kaua. Et kaaliumtsüaniidi saab säilitada kuival kujul ja surmav on juba väike kogus, ei pea prokuratuur imelikuks, et selle sissetoomist ja säilitamist ei märgatud.